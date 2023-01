'Mighty Mike' cashte al miljoenen en dan moet hij WK-finale nog gooien

Ooit vergaapte Michael van Gerwen zich als tegelzetter aan het huis van Dennis Bergkamp. Tegenwoordig wonen de succesvolle darter en zijn gezin zelf ook in een riant optrekje, van 1,2 miljoen euro in Vlijmen. Vanavond gaat hij tegen 'Bully Boy' Michael Smith op voor zijn vierde wereldtitel. Bij winst mag hij 580.000 euro bijschrijven. Voor dat bedrag had hij als tegelzetter toch bijna vijftien jaar moeten werken.

Darter Mighty Mike is een man in bonus. Sinds het begin van zijn carrière schreef Van Gerwen al meer dan tachtig toernooien op zijn naam. Zo won hij al drie keer het WK Darts (2014, 2017 en 2019). Alleen daarmee harkte de Vlijmenaar al bijna twee miljoen aan prijzengeld binnen. De dartswereld is vele toernooien rijk. Bij de PDC zijn de belangrijkste toernooien het World Darts Championship, World Matchplay Darts en de Premier League of Darts. Ook bij die toernooien sleepte Van Gerwen al het nodige prijzengeld binnen. In 2018 becijferde het zakenblad Quote dan ook het vermogen van Van Gerwen op zo'n zeven miljoen euro. Daarmee stond de darter op dat moment op de honderdste plek op de lijst voor rijke junioren. Tijdens de coronajaren belandde de topdarter echter in een vormcrises. Ook kreeg hij te maken met het nodige blessureleed. Met als gevolg geen grote titel, dus minder inkomsten zou je zeggen. Niets is minder waar.

"In totaal tien miljoen euro aan prijzengeld."