Maatschappelijke opvang ziet aantal dakloze jongeren stijgen

Het aantal dakloze jongeren in Brabant neemt toe. De afgelopen paar jaar trekken steeds meer jongeren aan de bel bij maatschappelijke opvangorganisaties.

Het Leger des Heils meldde in november 2022 dat het aantal dakloze jongeren van 18 tot 22 jaar in heel Nederland met vijftig procent was gestegen. Zo'n stijging zien ook de organisaties die sociaal maatschappelijke opvang (SMO) regelen in de zes grootste Brabantse gemeentes. Al deze organisaties geven, met uitzondering van Den Bosch, aan dat er de afgelopen paar jaar steeds meer dakloze jongeren aankloppen. Van de opvang in Tilburg kwam geen reactie.

Overvolle opvang

Opvang Springplank040 in Eindhoven ziet de afgelopen twee jaar de totale vraag naar opvang sowieso al fors toenemen. “We hebben in plaats van 55 nu al twee jaar 96 plekken. Soms zelfs meer. De opvang zit overvol.” Het aantal dakloze jongeren is over de afgelopen paar jaar stevig gegroeid, ziet de opvang in Eindhoven. Vorig jaar ging het in totaal om 88 jongeren. "Echt hoge cijfers voor maatschappelijke opvang”, aldus de organisatie.

De opvang in Breda bood eind 2022 aan 55 jongeren onderdak, een jaar eerder waren dat er nog 30. Bij SMO Verdihuis (Oss) stond de teller eind 2022 op 172, uit 241 aanmeldingen.

Wat uit de rondgang naar voren komt, is het verschil in wachttijd tussen de verschillende opvangen. Zo moeten dakloze jongeren in Oss zes tot acht weken wachten op een plekje, terwijl leeftijdsgenoten in Eindhoven en Breda meteen bij de opvang terechtkunnen.