Wethouder Halderberge zweept dartspubliek op in Londen: 'Hey baby....'

Michael van Gerwen uit Vlijmen weet zich dinsdagavond tijdens de WK-finale darts gesteund door supporters uit Brabant. Ze hebben het hele WK-toernooi al zingend en juichend van zich laten horen in de Londense dartstempel Alexandra Palace (Ally Pally). Een van de meest in het oog springende fans is Thomas Melisse, in het dagelijkse leven wethouder van de gemeente Halderberge.

De enthousiaste wethouder Melisse doet van zich spreken in Londen en ver daarbuiten. Een filmpje waarin hij sfeer maakt in dartstempel Alexandra Palace (Ally Pally) ging viral. Melisse, ook locoburgemeester van de gemeente Halderberge, was maandagavond aanwezig bij de halve finale die Michael van Gerwen won van de Belg Dimitri Van den Bergh. De wethouder, gekleed in oranje polo en met een biertje in de hand, zweept honderden andere supporters op. Op beelden is te zien hoe de sfeermaker eerst een flinke teug bier neemt, zijn handen bij zijn oren houdt en daarna losgaat op de melodie van 'Hey Baby', een oude hit van Margaret Cobb and Bruce Channel. Melisse telt af (2-3-4-5-6-7-8) en daarna gaat het publiek helemaal los. "I wanna knohoow, if you'll be my girl."

Sfeermaker

NAC-fan Ferry de Bont plaatste de beelden op Twitter. "De beste Ally Pally-sfeermakers komen uit Hoeven. Ook Melisse reageerde. "En dan te weten dat dit nog een bescheiden filmpje is van het opzwepen van het Alexandra Palace." Hij post ook een nog wat langere versie waarbij hij uit een andere hoek te zien is. Naar het darten wordt amper meer gekeken, de meeste toeschouwers kijken naar Melisse, die ook een fervent voetbalfan is. Melisse wilde geen verdere reactie aan Omroep Brabant geven. Hij zit dinsdagavond in de zaal om te zien hoe Van Gerwen het in de finale gaat doen tegen de Engelsman Michael Smith.