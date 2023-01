'Schaf autosafari Beekse Bergen af', vindt oud-directeur

Langzaam cruisend langs de jachtluipaarden, een giraf die een kijkje neemt bij het zijraam of een leeuw die rustig op de weg blijft liggen. Als Safaripark Beekse Bergen ergens naam mee heeft gemaakt, dan is het wel de autosafari. Maar als het aan oud-directeur Wim Verberkmoes ligt, neemt het dierenpark snel afscheid van het spannende tochtje.

Sterker nog, dat vond Verberkmoes kort na zijn aantreden in de jaren tachtig al, vertelt hij in de podcast Zooinside. “Toen ik jong was, had mijn vader een oude Volkswagen. Daarin gingen we dan een eindje rijden. Nergens naartoe, hoor. Het rijden zelf was het plezier. Daar is het safaripark toen fantastisch op in gesprongen. Zo kon je plots naar allerlei dieren kijken tijdens zo’n tochtje.”

Maar die nieuwigheid verdween volgens de voormalig directeur al snel. “In het begin stonden er enorme files. Iedereen kwam er op af. Maar langzaam maar zeker werd het wat achterhaald. Ook in die tijd gingen mensen liever ergens naartoe om daar te parkeren en dan zelfs iets actiefs te ondernemen.”