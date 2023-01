Darter Van Gerwen loopt 4e wereldtitel mis: 'Ik ben er ziek van'

Het is Michael van Gerwen niet gelukt om zijn vierde wereldtitel darts te veroveren. In het Londense Alexandra Palace verloor hij dinsdagavond met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. "Ik ben er ziek van, maar ik heb een fantastisch toernooi gespeeld. De dubbels hebben me de das omgedaan."

Van Gerwen schoot nog wel uit de startblokken. Zelfs een reeks gemiste dubbels kon niet voorkomen dat hij Smith brak en zo onmiddellijk de set van hem afpakte. Niet dat de Engelsman zich daardoor uit het veld liet slaan. 17 perfecte darts in één leg

In de tweede set haalden beide mannen namelijk een ongekend niveau, met als absolute hoogtepunt misschien wel de beste leg ooit gespeeld. Eerst miste Mighty Mike op een millimeter na de dubbel 12 voor een ninedarter, waarna Bully Boy zijn negende pijl wél perfect gooide. Het bleek een ultieme boost, want ook de set ging naar hem (1-1).

In de vijfde set wist de Brabander zijn opponent opnieuw te breken, waarmee hij een 3-2 voorsprong in sets pakte. Maar net als in de beginfase van de pot verzuimde Van Gerwen zijn break te verzilveren. Nadat hij wederom meerdere cruciale dubbels miste, was het Smith die de stand gelijk trok (3-3). Van Gerwen ziet het wegglippen

In de zevende set kreeg Van Gerwen opnieuw de kans om Smith te breken, maar vanuit het niets gaf hij een 2-0 voorsprong in legs weg. Een pijnlijk moment en dat moet de Engelsman gevoeld hebben. Die denderde keihard door en deed wat Van Gerwen even daarvoor naliet: hij pakte de set af (3-5). Achteraf was dat misschien wel hét beslissende moment van de wedstrijd, die tot dat moment nog zo gelijk op ging. Ook na de korte pauze zag Van Gerwen hoe Smith verder en verder wegliep. De negende set ging met 3-0 naar de Engelsman, die er daarmee nog maar één nodig had voor de overwinning (3-6). Laatste stuiptrekkingen

Van Gerwen gaf zich niet gewonnen en vocht voor zijn laatste kans om tóch die felbegeerde vierde wereldtitel te veroveren. Met de nodige wilskracht knokte hij zich na een bloedstollende set terug tot 4-6. Maar die comeback kwam te laat. Smith hield zijn zenuwen net genoeg onder controle en maakte het af. Het is de eerste WK-titel voor de Engelsman. Schuldbewust

“Ik kan alleen mezelf de schuld geven”, aldus een aangeslagen Van Gerwen vlak na de wedstrijd. De darter vond zichzelf niet goed spelen. “Daarom heb ik het nu maar te slikken.”