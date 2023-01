112-nieuws: weer autobrand in Tilburg • fietser gewond bij aanrijding

21.50

Een vrouw is gisteravond rond kwart voor negen gewond geraakt toen er brand uitbrak in een portiekflat in Roosendaal. De brand woedde in de kelder en veroorzaakte veel rook. Door die rook raakte de vrouw vermoedelijk gewond. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De brand in de kelder was snel geblust. Ook zijn er metingen gedaan in en rondom de huizen en de flat wordt geventileerd. Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.