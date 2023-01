Sligro zet in 2022 iets meer om dan voor corona

Groothandel Sligro heeft het in 2022 qua omzet iets beter gedaan dan in de periode voor de coronacrisis. De omzet van het bedrijf met het hoofdkantoor in Veghel lag met een kleine 2,5 miljard euro 1 procent hoger in vergelijking met die periode. Een stijging die ook het gevolg is van de hogere prijzen voor producten.

