Lijdensweg voor Ronald van Loon in Dakar Rally: ‘Opgeven geen optie’

Ronald van Loon had zijn eerste dagen in de Dakar Rally wel wat anders voorgesteld. De eerste twee dagen had hij veel pech en het is nog onduidelijk of hij in de competitie zit. Hoe dan ook gaat de debutant door.

Het gaat nog bepaald niet van een leien dakje bij Ronald van Loon in de Dakar Rally. De altijd goedgehumeurde coureur kende een valse start met twee moeizame etappes. “Op de eerste dag reed ik dertig kilometer voor de streep tegen een steen aan. Hierdoor brak het wiel af. Een dag later reden we onze complete achteras eraf. Dat kregen we niet opgelost. We hebben het toen zo gemaakt dat we naar de weg konden rijden. We zijn dus officieel niet gefinisht”, vertelt hij.

"We doen gewoon alsof onze neus bloedt."

Volgens de regels zou Van Loon dus uit koers liggen. Maar tot op de dag van vandaag heeft de coureur uit Son en Breugel niks gehoord vanuit de organisatie. Hij startte een dag later dan ook gewoon in de derde etappe. “We doen gewoon alsof onze neus bloedt.” Mocht de autocoureur alsnog uit de competitie gehaald worden, dan gaat hij gewoon door voor spek en bonen. “Natuurlijk vind ik het wel belangrijk om nog in het klassement mee te doen. Daar doe je het voor. Opgeven is geen optie.”

"Het voelt alsof we met een hele dikke Porsche meedoen in de Formule 1."