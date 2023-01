Snelheidsduivel (18) 'vliegt' door Udenhout tijdens dollemansrit

Een man van 18 is dinsdagavond na een dollemansrit door zijn woonplaats Udenhout zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De politie betrapte de jonge automobilist toen hij met enorm hoge snelheden door de straten van het dorp reed. "De auto vloog over drempels en helde in de bochten naar de andere zijde van de weg", omschrijft de politie.

De man behaalde tijdens de dollemansrit snelheden van boven de honderd kilometer per uur. Dit op plekken waar dertig kilometer per uur is toegestaan. Surveillerende agenten zagen dinsdagavond rond elf uur een auto met hoge snelheid door de Kreitenmolenstraat rijden. Ze probeerden vervolgens de bestuurder tot stoppen te manen en te controleren. Door de hoge snelheden waarmee de auto reed, lukte dat niet zomaar. Uiteindelijk zag de bestuurder volgens de politie pas in de Waalwijkseweg het stopteken. Daar zette hij zijn auto aan de kant. Meer loos

Bij de controle van de auto vonden agenten een gebruikershoeveelheid hennep en wat illegaal vuurwerk. Ook bleek het profiel van de autobanden onvoldoende. De automobilist werd aangehouden en zijn rijbewijs, dat hij pas net had, is in beslag genomen. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt. Ook heeft de politie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een onderzoek naar de rijvaardigheid van de bestuurder aangevraagd. De man bleek niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen.