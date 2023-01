Trekkers trekken weer door de straten in Drimmelen, maar geen boerenprotest

Tractors by Night is weer terug. Door de coronacrisis kon het evenement twee jaar niet doorgaan, maar komende vrijdag trekken meer dan veertig boeren met hun verlichte trekkers weer door alle dorpen in de gemeente Drimmelen om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Deelnemers zijn nu al druk met het versieren van hun trekkers.

Geen boerenprotest dus maar een feestelijke stoet om iedereen in de gemeente Drimmelen het beste toe te wensen voor 2023. "Gewoon voor de gezelligheid", benadrukt mede-organisator Tim Buijs. Het is deelnemers zelfs nadrukkelijk verboden om vrijdag politieke uitingen te tonen. "We willen daarmee helemaal niet in verband worden gebracht." Het is een traditie die al vijftien jaar bestaat. Elke eerste vrijdagavond van het nieuwe jaar. In het verleden meestal gadegeslagen door duizenden inwoners langs de weg. De anti-coronamaatregelen gooiden de afgelopen twee jaar roet in het eten. "Het heeft twee jaar echt gekriebeld, maar nu mogen we eindelijk weer." Op het erf van de boerderij in Wagenberg staan al drie versierde trekkers klaar voor vrijdagavond.

Ook de groene tractor van Jan Buijs is uitgedost met feestverlichting. "Allerlei lichtslangen in verschillende kleuren. Maar ik ben nog niet klaar hoor. Aan de bak komen nog meer lampjes en ik zet er twee hertjes in." De verlichte tractoroptocht is ook een lokkertje voor de inwoners. "We proberen zo de mensen naar buiten te krijgen voor een geweldige nieuwjaarsgroet aan elkaar."