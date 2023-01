Vrouw overlijdt nadat ze in het water belandt

Een vrouw is woensdagavond om het leven gekomen nadat ze aan de Leursedijk in Etten-Leur in het water is terechtgekomen. Dat gebeurde rond kwart over zeven.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Voorbijgangers zagen de vrouw in het water liggen en haalden haar eruit. Ondanks de inzet van veel hulpdiensten overleed de vrouw. Hoe de vrouw in het water is gekomen, wordt onderzocht. Forensisch specialisten van de politie zijn aanwezig.

