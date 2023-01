Dakarrijder Van Kasteren gaat stoppen als motorellende aanhoudt

Elke dag is er wel wat bij Janus van Kasteren. De topfavoriet bij de trucks krijgt probleem op probleem voor de kiezen.Woensdag reed de coureur uit Veldhoven wederom met motorproblemen en kwam hij zonder diesel te staan. "Het is zo niet meer te doen.”

Duidelijke woorden van de topfavoriet die volgens hem niet reageert uit emotie. “Ik heb niks met een medaille voor het uitrijden. Ik wil winnen. Zonder motorproblemen rij ik ze hier het snot voor de ogen. Voor mij hoeft het zo niet.”

Of het probleem op korte termijn gevonden wordt, is nog maar de vraag. Dat Van Kasteren in de vierde etappe zonder diesel kwam te zitten heeft vermoedelijk met de motorstoring te maken. “Er is iets met de truck maar niemand weet wat. Hij zal wel meer verbruiken, maar ik moet plankgas geven anders kom ik de duinen niet op.”