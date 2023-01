Chaos na verkeersruzie: auto rijdt in op de politie, agenten lossen schot

De politie heeft donderdagmiddag drie mannen en een vrouw aangehouden in Den Bosch nadat een verkeersruzie nog verder uit de hand liep. Twee mensen probeerde op de politie in te rijden. Agenten hebben daarbij een schot gelost.

De verkeersruzie begon toen rond twee uur op De Bossche Pad een auto en een 45-kilometerwagen op elkaar botsten. De 45-kilometerwagen belandde daarbij op z’n kant, maar niemand raakte gewond. Wel ontstond er ruzie tussen de bestuurders.

Schot gelost

Bekenden van de bestuurder van de 45-kilometerwagen besloten zich in de ruzie te mengen. Nadat agenten arriveerden liepen de gemoederen wel heel hoog op. Twee omstanders stapten namelijk zelf in een auto en reden met hoge snelheid op de agenten in.

De agenten werden niet door de auto geraakt. Wel 'zagen de agenten zich genoodzaakt een schot te lossen', zo schrijft de politie. De bestuurder en de inzittende werden niet veel later aangehouden. Uiteindelijk zijn er vier mensen opgepakt: drie mannen en een vrouw.

Een 21-jarige verdachte, de bestuurder van de auto die op de agenten inreed, zit nog steeds vast. Eerder op de middag meldde de politie dat er twee mensen waren aangehouden. Later werd dat aantal bijgesteld naar vier.