Bijna 12.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Brabant vorig jaar

De politie heeft in Brabant vorig jaar 11.654 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat zowel om consumentenvuurwerk als om professioneel vuurwerk, laat een politiewoordvoerder uit de regio Oost-Brabant weten.

In West-Brabant werd 6132 kilo gevonden, in Oost-Brabant 5522 kilo. Dat is veel meer dan in 2021 toen in Oost-Brabant 3202 kilo werd gevonden, maar veel minder dan in 2020 (7398 kilo).

De politieregio Zeeland - West-Brabant, waar ook Midden-Brabant onder valt, kan die cijfers over 2020 en 2021 niet leveren.

In heel Nederland is in 2022 684.500 kilo gevonden. Die cijfers zijn echter vertekend. Zo werden in november en december twee gigantische vuurwerkvangsten in Duitsland gedaan waar ook de Nederlandse politie bij betrokken was.

In november werd in Duitsland 350.000 kilo onderschept na een onderzoek van twee jaar. In december werd vlak over de grens bij Enschede in een voormalig militair complex in Ochtrup nog eens 250.000 kilo gevonden.

Extra alert

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk is het niet vreemd dat er juist nu twee hele grote vangsten zijn gedaan in Duitsland. De politie investeert extra capaciteit in onderzoek, omdat vuurwerk de laatste jaren meer en meer gebruikt wordt als geweldmiddel tegen hulpverleners.

Voorgaande jaren focuste onderzoek zich vooral de laatste maanden van het jaar. Nu vinden het hele jaar door vuurwerkonderzoeken plaats.

Markplaats

Zo worden bijvoorbeeld sociale media en Marktplaatsadvertenties in de gaten gehouden, waardoor de politie handelaren eerder op het spoor is.

Het illegaal vuurwerk wordt vanuit landen als Polen, Italië en China via Duitsland naar Nederland getransporteerd.

Vuurwerkslachtoffers

Ook het aantal vuurwerkslachtoffers neemt toe. Dat waren er in Brabant 46 bij de laatste jaarwisseling.

