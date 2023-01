Ambitie bij FC Eindhoven, hoop bij Helmond Sport: voetballers weer in actie

Zou FC Eindhoven nog een rol kunnen spelen in de titelrace in de Keuken Kampioen Divisie? Gaat Helmond Sport onder leiding van de nieuwe technisch manager Jurgen Streppel en de nieuwe hoofdtrainer Bob Peeters de weg naar boven vinden? En krijgt Marcel van der Sloot TOP Oss uit de onderste regionen? Veel vragen bij de herstart van de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond.

Bij het ambitieuze Helmond Sport werd eind oktober trainer Sven Swinnen aan de kant gezet. Ondanks opvallende zomerse versterkingen zoals Tom Beugelsdijk, Bram van Vlerken, Elmo Lieftink, Jafar Arias, Michael Chacon en Peter van Ooijen bivakkeert de selectie op de teleurstellende zeventiende plaats in de eerste divisie. Die matige prestaties werden Swinnen fataal.

Te laag

Tijdens de WK-break legde Helmond Sport clubicoon Jurgen Streppel vast als nieuwe technisch manager. Daarnaast werd de Belg Bob Peeters aangesteld als nieuwe trainer. Grote vraag is wat in de tweede competitiehelft verwacht mag worden van de ploeg.

"Energie", benadrukt Streppel. "We hebben met Bob een nieuwe trainer. Dat is even aan elkaar wennen en aan elkaar snuffelen. Hij is nu twee weken bezig en dat bevalt goed. Of de resultaten daar deze avond - uit tegen VVV-Venlo - naar zullen zijn, moeten we zien. Maar belangrijk is dat we een bepaalde manier van spelen gaan laten zien. Dat heeft tijd nodig. Natuurlijk waren de verwachtingen voor dit seizoen erg hoog en vinden we allemaal dat we te laag staan nu. Maar namen zeggen niet alles. Het gaat om een bepaalde energie die je als speler en team uitstraalt. Dan kun je volgens mij wel hoger staan dan je nu staat."

Clubicoon

Niet alleen bij Helmond Sport moest de trainer voor het begin van de tweede competitiehelft het veld ruimen. Ook bij TOP Oss, NAC en Willem II werd de coach vanwege tegenvallende resultaten de laan uitgestuurd. Bij TOP Oss, dat negentiende staat, heeft clubicoon Marcel van der Sloot de taken overgenomen van de Belg Kristof Aelbrecht.

NAC start de tweede helft van de competitie met Ton Lokhoff aan het roer in plaats van de ontslagen Robert Molenaar. Hij moet de club van de veertiende plaats naar boven leiden. Willem II slachtofferde Kevin Hofland. Hij wist met de Tilburgse club de kampioensaspiraties niet waar te maken. Willem II staat nu zevende, op grote afstand van koploper Heracles en PEC Zwolle. Hofland is opgevolgd door assistent Reinier Robbemond.

Kalm tijdens WK-break

Ook voor FC Den Bosch was de eerste helft van dit seizoen nog niet heel succesvol; met deze selectie moet meer mogelijk zijn dan de huidige vijftiende plaats op de ranglijst. Maar daar bleef het tijdens de vervroegde winterstop kalm. Hetzelfde geldt voor Jong PSV, dat zich deze week nog wel versterkte met doelman Roy Steur (17).

Ook bij FC Eindhoven, de best presterende Brabantse voetbalclub in de Keuken Kampioen Divisie, gebeurde tijdens de WK-break relatief weinig. Rust overheerst op het complex aan de Aalsterweg, waar trainer Rob Penders met zijn selectie grote indruk maakt. Vorig seizoen eindigde FC Eindhoven knap als derde. Nu bezet de club halverwege het seizoen de vierde plaats.

Clubicoon Jens van Son, die vorig seizoen stopte als actief voetballer en tegenwoordig actief is achter de schermen van de club, heeft goede hoop dat FC Eindhoven deze lijn kan doortrekken in de tweede seizoenshelft. "Als je stabiel blijft, je niveau kan vasthouden en niet teveel tegenslagen krijgt, is er best wel wat mogelijk", meent hij. "Dan is het aan de andere ploegen of zij steekjes laten vallen."