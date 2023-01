Vrijwilligers scheppen drieduizend boompjes uit de polder in Vught

Gedeputeerde Hagar Roijackers heeft de eerste boom geoogst. Stijn Mertens van MeerBomenNu. Volgende Vorige 1/2 Gedeputeerde Hagar Roijackers heeft de eerste boom geoogst.

Zo'n twintig vrijwilligers waren vrijdagochtend druk in de weer op de Gement in Vught. In het natuurgebied trekken ze boompjes van zo'n twee meter uit de grond. Deze worden later op nieuwe plekken geplant, waar ze uit kunnen groeien tot bossen. Het is de start van de Oogstdriedaagse, georganiseerd door MeerBomenNu. Het doel: jaarlijks één miljoen bomen planten in Brabant.

Na een korte uitleg over hoe je het beste bomen uit de grond haalt, konden de vrijwilligers van start. De eer om de allereerste boom uit de grond te oogsten, was aan gedeputeerde Hagar Roijackers. Na wat wroeten met de schep, haalde ze een flinke stek van een berk eruit. "Het ging heel goed. Het was wat zwaar om te doen, maar ook erg leuk", zegt ze. Daarna gingen de andere vrijwilligers ook aan de slag, gewapend met een grote gele schep. Alle piepjonge berken die in het poldergebied staan, mogen weg. Zo kan de heide weer bloeien en krijgen de bomen een nieuwe plek. "Als het hier vol staat met bomen, groeit alles dicht en kan deze heide niet overleven", legt Stijn Mertens van MeerBomenNu uit. "Natuurmonumenten wil de heide weer een kans geven om te groeien. Normaal gesproken zouden deze bomen weg worden gemaaid. Dat vinden we zonde, dus wij komen ze zelf weghalen."