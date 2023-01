FC Den Bosch speelt tegen Ajax: Evelien (37) is enorme fan van beide clubs

De 37-jarige Evelien uit Den Bosch kijkt al weken uit naar ‘de mooiste wedstrijd van haar leven’. Komende woensdag speelt FC Den Bosch een bekerwedstrijd tegen Eredivisieclub Ajax. “Toen ik hoorde dat de clubs waar ik al jaren fan van ben tegen elkaar spelen, kon ik het eerst niet geloven”, vertelt de Bossche enthousiast. “Ik ben de dagen aan het aftellen.”

Maar de Bossche is ook al ruim dertig jaar supporter van Ajax en gaat af en toe naar de Johan Cruijff Arena om de Amsterdamse club aan te moedigen. Dat haar twee favoriete ploegen nu tegen elkaar spelen in De Vliert is een droom die uitkomt. “Ik werd heel blij toen ik het hoorde”, zegt Evelien lachend. “Toen ik de dag na de loting op het werk kwam, vroeg ik meteen of ik een kaartje kon krijgen voor de wedstrijd.”

Evelien werkt al vijf jaar bij FC Den Bosch in het spelershome. Elke week verzorgt ze samen met Ineke op dinsdag en donderdag de lunch in stadion De Vliert. Ze kent de spelers goed en ze zit bij bijna alle thuiswedstrijden op de blauwwitte tribune.

“Sommigen zeggen voor de grap dat ik het stadion niet meer in mag. Maar ik moet wel, want voor de wedstrijd verzorg ik de sportmaaltijd van de spelers en de staf van FC Den Bosch”, zegt ze met een lach.

Welke club er ook gaat winnen, het maakt Evelien niets uit. “In mijn hart is plaats voor twee voetbalclubs.” Daar denken haar collega’s en de selectie van FC Den Bosch natuurlijk anders over. De spelers gunnen Evelien haar droomwedstrijd, maar ze kunnen het niet laten om haar af en toe te plagen.

Ze scoorde een kaartje voor de bijna uitverkochte wedstrijd. Woensdagavond zit ze samen met haar ouders op de tribune. Naast het vak met Ajaxsupporters. “Dat is wel grappig. Als Den Bosch scoort, juich ik zeker. Als Ajax een doelpunt maakt, dan juich ik wel wat zachter. Want ik zit natuurlijk wel tussen de Bossche supporters.”

En dan is er nog een voordeel van het feit dat Evelien bij de Bossche club werkt. Ze mag op veel meer plekken in het stadion komen dan de andere supporters. Dus ze hoopt na de wedstrijd een paar handtekeningen en foto’s met spelers te regelen. “Nee, niet met de spelers van Den Bosch. Die zie ik elke week, dus dat is niet meer speciaal”, grapt ze. “Ik wil heel graag de spelers van Ajax ontmoeten.”

Ze hoopt op een ontmoeting met een van haar helden, Dušan Tadic, of Kenneth Taylor. “Dat is een kans die je waarschijnlijk maar een keer in je leven krijgt. Dus die ga ik zeker proberen te pakken”, zegt Evelien. “En ik ben blij dat de mensen bij FC Den Bosch mij dit gunnen.”