Brabantse vrienden in oud barrel met kerstboom op weg naar de Noordkaap

Er staat al meer dan vierhonderdduizend kilometer op de teller, maar Niels (23), Gijs (37) en Peter (37) hebben er alle vertrouwen in dat ze met hun oud barrel de Noordkaap gaan bereiken. De drie vrienden uit Helvoirt doen mee aan de ‘Barrel Challenge’ en rijden in tien dagen tijd naar Scandinavië, voor het goede doel.

Een jaar lang hebben de mannen naar het avontuur toegeleefd. Peter kwam op het idee en Gijs en Niels haakten al snel aan. Via Marktplaats tikten ze voor een paar honderd euro en een doos worstenbroodjes een oude auto op de kop. “Een Volvo XC70 uit 2001", vertelt Niels de Kruijf. "Die is heel sterk en betrouwbaar en heeft vierwielaandrijving, wat wel handig is in de sneeuw."

Ook zit er zelfs een keukentje in de oude wagen. “Daarvoor hebben we een omvormer gemaakt, waar we elektrische apparaten op kunnen aansluiten. Tijdens de reis bakken we tosti’s, die we voor tien euro verkopen. En dat geld gaat naar het goede doel", vertelt Niels.

Dat goede doel is Villa Pardoes, dat zieke kinderen en hun familie een onvergetelijke vakantie bezorgt. Voor de mannen die elkaar kennen via de Kindervakantieweek in het dorp was dat een logische keuze.

"We hebben alle drie wat met kinderen en dit is ook nog eens een mooi Brabants doel", legt Niels uit. Het streven was om duizend euro op te halen, maar dat is inmiddels al bijna verdubbeld. "Nu gaan we voor een oneindig bedrag en hopen we over tien dagen een dikke cheque te kunnen overhandigen", aldus Niels.