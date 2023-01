Explosiegevaar bij illegaal vuurwerkfabriekje in schuur Oud Gastel

In een schuur bij een huis aan de Opperstraat in Oud Gastel is donderdag een vuurwerkwerkplaats en een hennepkwekerij gevonden. In de werkplaats stonden verschillende explosieve stoffen. Agenten vonden de situatie zo gevaarlijk dat de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd ingeroepen.

De politie ging rond het middaguur het pand binnen omdat er een vermoeden was dat er een hennepkwekerij zou zijn. Daarbij ontdekte ze de vuurwerkplaats. Explosiegevaar

Vanwege explosiegevaar is het pand donderdag bewaakt. Vrijdag worden de explosieve stoffen afgevoerd en door de EOD op een speciale plek tot ontploffing gebracht. In de kwekerij stonden 406 hennepplanten. De kwekerij is inmiddels ontmanteld. Er is nog niemand aangehouden.