Drukte in Brabantse ziekenhuizen door griep, maar nog geen reden tot paniek

De griepgolf slaat toe in ons land en daardoor liggen ook de Brabantse ziekenhuizen flink vol. Het is passen en meten om alle patiënten te kunnen opvangen, maar in de meeste ziekenhuizen is de toestroom nog behapbaar. Op sommige plekken moeten wel wat geplande operaties worden uitgesteld, zegt Marieke van Bommel namens de ziekenhuizen in Brabant.

Op dit moment hebben we te maken met de grootste griepgolf sinds het voorjaar van 2020. “We hebben dit wel vaker gehad, maar nu is de bijkomende complexiteit dat we een personeelstekort hebben”, zegt Van Bommel. Bovendien gaan er nu meerdere luchtwegvirussen rond, zoals het griepvirus, corona en het RS-virus.

Operaties uitgesteld

In het Amphia ziekenhuis in Breda worden op dit moment alle zeilen bijgezet om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. "Er melden zich meer patiënten op de spoedeisende hulp dan dat er aan beddencapaciteit beschikbaar is", zegt woordvoerder Mark van Hassel. “Andere ziekenhuizen hebben geen ruimte om patiënten van Amphia over te nemen. Daardoor is er deze week helaas een enkele operatie niet doorgegaan.”

Dat is ook in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg het geval, waar een halve afdeling extra is ingericht voor mensen met een luchtweginfectie. “We schalen af in het aantal operatiekamers, waardoor er een aantal operaties moet worden uitgesteld", vertelt Marieke van Bommel. Hoeveel dat er precies zijn, kan ze niet zeggen. “Maar dat gaat niet om tientallen, we kijken per dag wat haalbaar is.”

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop begint het zorgelijk te worden, maar vooralsnog is daar geen zorg uitgesteld. "Maar het wordt spannend hoe zich dit gaat ontwikkelen", reageert een woordvoerder.

Rustiger vaarwater

In het Bravis, MMC, Bernhoven en het Elkerliek ziekenhuis moest er rond de feestdagen worden opgeschaald, maar daar is het inmiddels weer wat rustiger. “Alle spoedzorg is doorgegaan en planbare zorg was er sowieso al weinig door de vakantieperiode”, vertelt Suzanne Anbeek van Bernhoven.

Een woordvoerder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis laat weten dat ook daar nog geen operaties zijn afgezegd. Maandag opent in dat ziekenhuis een extra afdeling waar alleen grieppatiënten worden opgenomen. "Door het openen van deze griepafdeling kunnen we een eventuele toename van grieppatiënten opvangen zonder dat dit de andere zorg raakt", aldus Chantal van den Thillart.