Chimpansee Stephan valt na ruzie in het water en verdrinkt in Beekse Bergen

Een tragische dag in Safaripark Beekse Bergen. Daar overleed vrijdag chimpansee Stephan. Na een ruzie met een van de andere apen kwam het dier in een gracht terecht. Daar verdronk hij.

Woordvoerder Linda Engels van de Beekse Bergen vertelt dat het onrustig was in het apenverblijf. "Er was een ruzie onderling. Zoals dat wel vaker gaat bij dieren." Maar zo'n treurige afloop als vandaag, dat is vrij uitzonderlijk. "Gelukkig gebeurt dat zelden tot nooit."

Stephan, een West-Afrikaanse chimpansee, is 14 jaar geworden. Hij was in 2008 de eerste van zijn soort die in het park geboren werd.

Park geopend

Op het moment van de ruzie was het park open. Volgens de woordvoerder hebben enkele bezoekers het zien gebeuren.

Engels voegt eraan toe dat de andere zes mannetjes en acht vrouwtjes in het verblijf voorlopig extra in de gaten worden gehouden.