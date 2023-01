Vijf Brabanders in WIDM: ‘Dankzij hun gemoedelijkheid maken ze extra kans'

Zaterdag begint het nieuwe seizoen van het immens populaire tv-programma Wie is de Mol? Onder de kandidaten ook vijf bekende Brabanders: Nabil Aoulad Ayad, Sarah Janneh, Daniël Verlaan, Ranomi Kromowidjojo en Soy Kroon. Brabantse oud-kandidaten Robèrt van Beckhoven, Patrick Martens en oud-mol Patrick Stoof speculeren er alvast op los.

Al is het even geleden dat hij meedeed (2012), bij Patrick Stoof zijn de mol-kriebels al voelbaar: “Dat blijft hoor, ik heb er echt wel weer zin in." Patrick Martens kijkt erg uit naar de opening van het programma. “Dat is toch altijd het spectaculairste.” De mooiste opening vond hij die van het seizoen 2018 in Georgië. “Die is bijna niet te overtreffen. Alle kandidaten waren in verschillende landen. Dat was zo sterk!”

“Ik ben benieuwd hoe die het gaat doen.”

Patrick Martens is vooral benieuwd naar Soy Kroon: “Soy is een vriend van mij, dus ik ben heel benieuwd wie hij is in dit programma. Wat voor rol gaat hij daar hebben?” Hij is niet de enige die afwachtend naar de Eindhovense GTST-acteur kijkt. Nog voor er een minuut van het programma is uitgezonden, staat Soy al hoog in de verdachtenlijstjes. Maar niet op die van Patrick Stoof: “Je weet het natuurlijk nooit, maar ik zou Soy juist een echte winnaar vinden.” Als mede-Oisterwijker heeft Robèrt van Beckhoven zijn peilen gericht op Klokhuis-presentatrice Sarah Janneh. “Ja ik ben benieuwd hoe die het gaat doen. Ze komt ook uit Oisterwijk, dus daar gaan we voor”, zegt hij enthousiast.

“Bij elke opdracht denk ik: die had ik willen doen!”

De drie oud-deelnemers kijken allemaal enthousiast terug op hun eigen seizoenen. “Mensen vragen wel eens wat ik nog eens zou willen doen en dan zeg ik altijd weer Wie is de Mol?", zegt Robèrt. "Het is zo’n eer als ze je vragen.” “Op de bank is het altijd makkelijker dan dat je daar zit”, merkt Patrick Martens. “In het spel is er vooral heel veel chaos. Alles gebeurt tegelijk. Je moet je concentreren op de spellen en de mensen. Als ik nu kijk denk ik vooral bij iedere opdracht: die had ik ook willen doen!”

“Ik heb ook als ex-mol geen idee wie het kan zijn.”

Hoewel hij weet dat het geen zin heeft, speculeert Patrick Stoof er met liefde op los: “Daniël is een onderzoeksjournalist, die krijgt denk ik wel wat losgepeuterd”, klinkt het. “Of Ranomi, die is stressbestendig en moeten we ook niet onderschatten”, gaat hij enthousiast door. "Annick ken ik goed. Dat zou ik een fantastische mol vinden." Dat hij ooit zelf een mol was helpt hem niet echt bij het speculeren. “Vorig jaar had ik het helemaal niet door dat het Everon Jackson Hooi was. Maar dat is het leuke! Ik als ex-mol heb geen idee, en de kijker ook niet.” Wel merkt hij dat hij anders voor de tv zit: “Ik kijk heel erg naar wat nou goeie plekken zijn voor een mol om tijdens de opdrachten te zitten.”

“Dat gemoedelijke van Brabanders, dat kan best in ons voordeel werken."