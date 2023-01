112-nieuws: gewonde bij botsing • bestelbus met vastzittende claxon

10.25

Een 61-jarige Tilburger is vannacht in haar woonplaats aangehouden wegens fietsendiefstal. Agenten zagen bij de fietsenstalling achter het station een vrouw, die vaker is opgepakt voor het jatten van fietsen. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw bij een tweewieler bukte en die meenam. Agenten hielden de vrouw staande en zagen dat er geen slot meer om het rijwiel zat. Dat hing nog aan het rek, waar de verdachte kort daarvoor nog was gezien. Daarop is zij opgepakt.