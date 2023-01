Man (19) overlijdt na botsing tegen boom in Deurne

Bij een ernstig ongeluk in Deurne is zaterdagochtend een 19-jarige man om het leven gekomen. Hij raakte met zijn auto in een flauwe bocht van de Bakelseweg en kwam tegen een boom tot stilstand. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.

Het ongeluk werd om kwart voor acht gemeld door een voorbijganger. Volgens een 112-correspondent is de overleden bestuurder door de klap uit de auto geslingerd en op het wegdek terechtgekomen. Er zijn geen andere voertuigen bij betrokken. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hulp mocht niet baten. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.