FC Den Bosch neemt veel maatregelen voor bekerclash tegen Ajax

Bij FC Den Bosch zijn alle verloven ingetrokken. Woensdag komt Ajax voor de beker naar De Vliert. De komst van de topclub vraagt veel inzet. “Als de grootste club van Nederland op bezoek komt, moet je veel zaken professioneler aanpakken”, stelt Rob Almering. directeur van FC Den Bosch.

In het stadion van FC Den Bosch is plek voor zo’n 6000 Bosschenaren en 600 Ajacieden in het uitvak. Omdat er veel meer supporters dan normaal aanwezig zijn, zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Ook de reputatie van de beide supportersgroepen speelt hierbij een rol.

Iedereen die het stadion in komt moet zich legitimeren. “Wij willen weten en controleren wie er in het stadion zitten”, legt Almering uit. Dronken supporters worden geweigerd. En er wordt alleen voor en na de wedstrijd en in de rust alcohol geschonken. “We willen vervelend gedrag beperken en er vooral een leuk feestje van maken.”

Er is in De Vliert extra cameratoezicht, beveiliging en er zijn extra stewards. De politie neemt ook extra maatregelen. “Op de wedstrijddag zijn er onder andere bikers, motorrijders en collega’s te paard aanwezig. We zullen zichtbare en onzichtbare maatregelen nemen.”