DJ’s zien in nieuwkomer Cloud Cukkoo de muziektip van 2023

"Het is heel bijzonder om te horen", reageert Jori van Gemert uit Cuijk op de enthousiaste geluiden van radiopresentatoren. Ze stuurde een mailtje naar KINK FM, om haar muziek als Cloud Cukkoo te promoten. "Als iemand dat dan oppakt en in je gelooft, is dat sowieso al geweldig. Maar als dat dan ook nog Eric Corton is, dan geeft je dat toch echt wel zelfvertrouwen."

Carlijn Kösters Geschreven door

Op vrijdagmiddag wordt haar nieuwe single voor het eerst op de radio gedraaid. Jori stuurt er een opname van door, waarbij ze het moment helemaal heeft opgenomen voor haar eigen herinnering. Anna, heet het nummer, over een dakloze man in Dublin. Die zag de zangeres tijdens een citytrip bedelen met een koffiebekertje, waar die naam op stond gestift. "Dat vond ik zo zielig: zelfs zijn bedelbekertje was niet van hem. Dus die naam moest ik onthouden." "Als ik zoiets zie, ga ik nadenken over anekdotes om zo'n verhaal naar te vertalen. Ik wil de melodie spannend houden en muziek maken die klinkt als iets wat niemand ooit eerder heeft gemaakt. Eigenlijk onmogelijk, natuurlijk, maar tóch wil ik het proberen. Dansbare depressie, noem ik het ook wel."

"Zij maakt muziek waarbij je hoort dat ze iets te vertellen heeft over de wereld."

Zoals zij in Dublin die naam probeerde te onthouden, beginnen mensen nu haar naam te onthouden. Tijdens het radioprogramma CorVee op KINK FM bespreken DJ's Michiel Veenstra en Eric Corton hun tips voor 2023. "Cloud Cukko is mijn tip voor 2023. Dat was het al voor 2022, maar dit jaar eigenlijk weer", vertelt radio-DJ Eric Corton vastberaden op de ether. Hij heeft het over de 26-jarige Jori van Gemert, uit Cuijk "Zij maakt muziek waarbij je hoort dat ze iets te vertellen heeft over de wereld. Het gaat tenminste ergens over." Hij doelt daarmee op haar thema's als dakloosheid, maar ook liefdesverdriet en eenzaamheid. "Muziek waar je de ziel nog in hoort", zegt hij.

"Vroeger voelde ik me nooit onderdeel van de coole mensen."

Vanuit Cuijk gaat de jonge zangeres zich in 2023 verder storten op haar carrière. Live, maar ook op plaat en via de radio. "Het begint steeds meer te leven en dat vind ik zo tof. Vroeger voelde ik me nooit onderdeel van de coole mensen, laat staan dat er leuk op mijn muziek werd gereageerd. Nu wel. Ik heb mijn mensen gevonden."