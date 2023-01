Doelman Etienne Vaessen helpt RKC aan gelijkspel tegen Heerenveen

RKC Waalwijk is er niet in geslaagd om de thuiswedstrijd tegen Sc Heerenveen in winst om te zetten. De Waalwijkse ploeg moest bij de hervatting van de competitie genoegen nemen met een gelijkspel: 0-0.

De keepers speelden een hoofdrol in deze wedstrijd. Andries Noppert stond na zijn geslaagde WK-avontuur in Qatar 'gewoon' weer onder de lat bij Heerenveen. De lange doelman redde in de 35e minuut knap met zijn rechtervoet na een inzet van de Deense RKC-aanvaller Mika Biereth. Noppert hoopt de komende periode alsnog een transfer te kunnen maken.

Hoofdrol Vaessen

In de tweede helft was het zijn collega Etienne Vaessen die zich onderscheidde. Sc Heerenveen werd steeds beter en kreeg grotere kansen. Vaessen redde eerst op een inzet van Milan van Ewijk. Later was hij ook attent bij inzetten van Mats Köhlert en Anas Tahiri.

Schot tegen paal

RKC had het duel ook kunnen winnen. Nieuwkomer Mats Seuntjens schoot de bal in de 67e minuut tegen de paal. RKC nam Seuntjens in de winterstop over van Fortuna Sittard, waar hij zijn contract liet ontbinden.

Heerenveen staat na vijftien duels op de achtste plaats met 24 punten, RKC staat negende met achttien punten.