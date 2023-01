Matig PSV begint nieuwe jaar met doelpuntloos gelijkspel tegen stug Sparta

PSV heeft bij de hervatting van de competitie direct punten verspeeld. Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij wist voor eigen publiek niet te winnen van Sparta Rotterdam: 0-0. De laatste wedstrijd voor de lange winterstop had PSV voor eigenpubliek verloren van AZ (0-1).

Tegen Sparta konden de Eindhovenaren voor het eerst niet beschikken over Cody Gakpo. De aanvaller maakte eind vorige maand de overstap naar Liverpool. Anwar El Ghazi nam tegen Sparta de plaats van Gakpo links in de voorhoede over. Noni Madueke en Luuk de Jong waren de andere aanvallers, maar zij wisten allen niet te scoren. PSV creëerde weinig echte kansen.

PSV staat door het nieuwe puntenverlies voorlopig op de tweede plaats met 31 punten. Koploper Feyenoord (33 punten) en nummer 3 Ajax (30 punten) komen zondag nog in actie. FC Twente en AZ staan op de vierde en vijfde plek met allebei 30 punten. Sparta neemt de zesde plek in met 25 punten.

Sparta en PSV spelen dinsdag weer tegen elkaar, dan in de nationale bekertoernooi.