Gezin met drie kinderen vlucht uit woning bij hevige brand: één gewonde

Bij een hevige brand in Udenhout is zaterdagavond een gezin met drie kinderen uit haar huis gevlucht. Eén van de bewoners is naar het ziekenhuis gebracht, meldt een 112-correspondent. Of dit een van de kinderen of een volwassene is, is niet bekend.

Het vuur brak rond tien over half tien uit aan een huis in de Garstvelde in Udenhout. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De brandweer reed met meerdere bluswagens naar de brand. Onbewoonbaar

Al snel sloegen de vlammen om zich heen en stond het huis vol met rook. Volgens een 112-correspondent was ook een ambulance aanwezig om het gezin met drie kinderen na te kijken. Eén van de bewoners is naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan de garage is gigantisch en ook het huis is voorlopig onbewoonbaar. Het gezin is opgevangen door buurtbewoners.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.