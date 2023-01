Engelse kranten: 'prima debuut voetballer Gakpo bij haperend Liverpool'

Oud-PSV'er Cody Gakpo stond zaterdag bij zijn debuut voor Liverpool in de basis. De Eindhovenaar had een groot aandeel in het tweede doelpunt. Desondanks speelde Liverpool met 2-2 gelijk tegen Wolverhampton Wanderers in de wedstrijd om de FA Cup. De Engelse kranten blikken positief terug op zijn debuut.

Volgens de Daily Mirror zorgde Gakpo voor gevaar vanuit de linkerkant. Trainer Jurgen Klopp had Gakpo geïntroduceerd als iemand die niet op een rijdende trein springt, maar juist de trein zelf vooruit wil duwen. Dat liet de aanvallende middenvelder zien met een vroeg afstandsschot op doel, dat gekeerd werd door de keeper, maar daarmee gaf hij wel een signaal af, schrijft de krant. Liverpool begon met Gakpo sterk aan het duel. De debutant nam de geplaagde ploeg op sleeptouw en werkte goed samen met verdediger Andy Robertson. Zoals wel vaker het geval is met Liverpool dit seizoen, zakte het spel daarna weer snel in.

"Gakpo moet nog even acclimatiseren."