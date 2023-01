Crash hakt erin bij Erik van Loon: ‘Ik denk dat ik ga stoppen met Dakar’

Het lijkt er sterk op dat Erik van Loon zijn laatste Dakar Rally heeft gereden. De coureur uit Eersel twijfelt al langer over zijn toekomst in de zwaarste rally ter wereld. “Het wordt gewoon te gevaarlijk." Met drie crashes in één week tijd omschrijft Van Loon zijn week als de heftigste in zijn carrière.

“Ik was wel even van de kaart”, vertelt Van Loon een dag na zijn zware crash in de Dakar Rally. “Mijn navigator zag dat en die heeft gelijk op de medische knop gedrukt. Gelukkig had ik achteraf niks maar het was de heftigste crash uit mijn carrière.” In een ziekenhuis, dat volgens Van Loon te vies voor woorden was, ging hij nadenken over zijn toekomst. Iets wat hij al vaker had gedaan de afgelopen tijd. “Wat is het mij waard om nog Dakar Rally’s te blijven rijden?”, vraagt de autocoureur zich een dag later nog steeds hardop af. "De roadbooks maken ze terwijl ze 30 kilometer per uur rijden, maar wij rijden 130 kilometer per uur. Er is nog maar één topper in onze categorie die geen problemen heeft gehad. Dit gebeurt te vaak. Ook vandaag ga je weer genoeg crashes zien.”

"Dakar is een verslaving en dat moet ik nu gewoon doorbreken"

Hij wil de schuld niet volledig bij de organisatie leggen, maar wil aangeven dat het in zijn ogen niet meer gezond is. “Wij zitten hier in een sfeer dat crashes erbij horen, maar thuis hoor je dat papa in een helikopter ligt met een mogelijk gebroken rug. Dat is geen fijn nieuws.” Stoppen met de rallysport gaat Van Loon sowieso nog niet doen. De twijfel zit hem puur in de Dakar Rally. En wie Van Loon hoort praten weet dat die beslissing eigenlijk al is genomen. “Dakar is een verslaving en die moet ik nu gewoon doorbreken. Iedereen verwacht dat je er elk jaar weer bij bent. Maar of ik de Dakar Rally volgend jaar rijd is een groot vraagteken.”

"Ik ben Erik van Loon. Als ik iets zeg doe ik dat zo”