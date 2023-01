Racefamilie Van de Laar mist hun vader: 'Hij kijkt van boven mee'

In deze aflevering van Bivak Brabant Dakar een reportage over familie Van de Laar. Ben, Jan en Anja van de Laar doen allemaal mee aan de Dakar Rally, dat is allemaal te danken aan de inmiddels overleden vader Fried van de Laar. Verder verloor Janus van Kasteren kostbare tijd en waren er bijzondere slaapplekken in het onder water gelopen bivak.