Gewonden bij auto-ongeluk, één slachtoffer met traumaheli naar ziekenhuis

In de Rivelstraat in Wijk en Aalburg is vanmiddag rond vijf uur een auto-ongeluk gebeurd. Daarbij zijn twee mannen zwaargewond geraakt. Voor zover bekend was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. De auto waarin de mannen zaten raakte van de weg en botste tegen een boom.

Beide slachtoffers moesten worden gereanimeerd. Gezien de ernst van het ongeluk werd ook een trauma-arts opgeroepen. Een van de slachtoffers is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De tweede gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hoe het met de gewonden gaat, is niet bekend. De toedracht van het ongeluk wordt door de politie onderzocht. De weg is nog enige tijd afgesloten.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ-Vision

