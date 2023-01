Dubbel zoveel dierproeven bij testbedrijf Charles River

Het aantal dierproeven bij medicijntester Charles River, onder meer gevestigd in Den Bosch, wordt de komende vijf jaar verdubbeld. Door de uitbreiding stijgt het aantal dieren dat proeven moet ondergaan naar 650 duizend. De Partij voor de Dieren is verbolgen: "Er worden daar dieren gemarteld en vermoord."

Het testbedrijf Charles River in Den Bosch maakt deel uit van een wereldwijd bedrijf met meer dan 17.000 medewerkers en 90 vestigingen in 20 landen. De onderneming gebruikt proefdieren om onder meer medicijnen, medische zalf en vaccins te testen. Omdat er steeds meer producten gemaakt worden die getest moeten worden, is het nodig om het aantal dierproeven uit te breiden en dus ook meer proefdieren te gebruiken, zegt het bedrijf.

"Daarnaast worden ook de veiligheidseisen worden steeds strenger”, legt directeur Erik Baltussen uit. “Voordat een product op de markt wordt gebracht, moet elk risico volgens politiek en wetgeving worden uitgesloten. Daardoor stijgt de vraag naar onderzoek.”

De komende vijf jaar mag Charles River 383.645 extra dieren gebruiken voor die testen. Het totaal aantal dieren dat het bedrijf mag gebruiken stijgt daardoor naar bijna 650 duizend. Er wordt vooral extra getest op ratten, maar ook op konijnen, vissen, honden en minivarkens.