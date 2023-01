PSV hoeft geen vervanger voor Gakpo te halen, vindt René van de Kerkhof

PSV-clubicoon René van de Kerkhof zit totaal niet te wachten op een paniekaankoop als vervanger van Cody Gakpo die naar Liverpool vertrok. Dat zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. In de eerste competitiewedstrijd zonder Gakpo bakte PSV er zaterdag bijzonder weinig van, thuis tegen Sparta. Desalniettemin vindt René dat de huidige selectie sterk genoeg is. "Ik zou Xavi Simons op links proberen en nu geen dure aankoop gaan doen."

PSV beleefde zaterdag een dramatische avond. Sparta hield in het Philips Stadion zonder al te veel moeite stand tot grote ergernis van René. "Thuis moet je altijd van Sparta winnen. Maar niemand nam het initiatief. Ik miste Gutti, die brengt tenminste nog wat gif. Veerman, Simons en De Jong hadden het allemaal niet."

Toch bleef de schade voor PSV beperkt omdat de concurrenten Ajax, Feyenoord en AZ ook allemaal niet wonnen. "Alleen mijn oude clubje Twente staat er nu ineens weer bij. Het kan zo nog een rare competitie worden."

Vervanger voor De Jong

Logisch dat veel PSV-fans nu wijzen naar het vertrek van Cody Gakpo en hopen dat er een opvolger wordt gehaald. "Natuurlijk is het een aderlating want Gakpo was heel belangrijk", zegt René. "Maar ik zou het met deze selectie gaan oplossen. El Ghazi en Bakayoko heb je nog maar ik zou het met Simons op links proberen. Daar heeft hij ook meer vrijheid dan op het middenveld waar hij ook steeds mee terug moet."

Als PSV dan toch een versterking gaat halen dan pleit Van de Kerkhof voor een centrumspits. "Als Luuk de Jong er niet is dan hebben we daar eigenlijk niemand." Tegenspraak of bijval van zijn tweelingbroer Willy krijgt René voorlopig niet. Hoe dat komt, is te horen in de nieuwe podcast.