Katje belandt bij het afval en wordt net op tijd uit vuilniswagen gered

Medewerkers van de vuilnisophaaldienst in Oss vonden maandagmorgen een levende kat achter in hun vuilniswagen. Een van de mannen hoorde iets achter in de auto en ging kijken. Wonder boven wonder leefde het diertje nog, tussen alle vuilniszakken in de wagen. Dankzij snel handelen kon het beestje op het nippertje worden gered.

De vuilnismannen hadden net containers geleegd aan de Oostwal in Oss. Mogelijk is de kat uit een van die containers zo mee de vuilniswagen in gekieperd. Vervolgens hoorde een van de mannen een geluidje achter uit de wagen komen. Toen hij ging kijken, ontdekte hij een katje tussen alle afval.

De mannen zijn direct naar de gemeentewerf gereden en hebben daar de Dierenambulance Maasland gebeld. Twee medewerkers van de dierenambulance, Monique en Martien, wisten de kat uit het afval te bevrijden.

Daarna is het dier naar Dierenartsenpraktijk Berghem gebracht om na te laten kijken. De kat stonk enorm en was onderkoeld, maar was verder in orde. Inmiddels is het getraumatiseerde beestje overgebracht naar Dierenopvang Maasland. Daar krijgt het speciaal voer om wat aan te sterken en als het katje voldoende is opgewarmd, een bad om op te frissen.

De dierenopvang is op zoek naar de eigenaar van het dier. Dat is niet makkelijk, omdat de kat niet is gechipt. Het is ook nog niet bekend of het een mannetje of vrouwtje is.