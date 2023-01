Met carnaval heet Omroep Brabant voortaan Roeptoetgat

Omroep Brabant gaat vanaf deze woensdag door het (carnavals)leven als Roeptoetgat. Een plek waar je moet zijn voor alles over carnaval in Brabant. Beter gezegd: een fijnfisjenie beleef je in Roeptoetgat!

Carnaval vier en beleef je in Roeptoetgat van 3 Uurkes Vurraf op vrijdag 17 februari tot en met dinsdag 21 februari als de laatste bezoeker het licht uitdoet in het Fijnfisjeniecafé.

Wat is er tussendoor nog meer te zien, te doen of te lezen bij carnaval in Roeptoetgat? Wat te denken van Kies je kraker, het Fijnfisjeniecafé, tientallen kilometers optochten live op tv, Dweilradio, social media-post en de meest opvallende en leuke carnavalsberichten uit alle hoeken van onze provincie.

Waarom Roeptoetgat? Carnavalsvierders verkleden zich traditiegetrouw en duiken in hun personage als giraf, punker of dokter. Of zijn gewoon een Oeteldonker, Kruik, Kielegatter of een Krab. Alleen Omroep Brabant bleef Omroep Brabant. Tot nu toe, want vanaf 2023 vier je carnaval met en in Roeptoetgat!

Op onze speciale carnavalspagina vind je alles over carnaval in Roeptoetgat.