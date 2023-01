Goede voornemens sneuvelen bij bosjes: 'Stel eens wat kleinere doelen'

Vaker naar de sportschool, stoppen met roken of misschien wel gewoon wat minder hooi op je vork nemen. Zo gemotiveerd als we op 1 januari begonnen met onze goede voornemens, zo hard laten we die doelstellingen nu alweer vallen. Maar waarom is het toch zo lastig om de discipline op te brengen?

Daar weet gedragscoach Bianca Dubbelaar (39) uit Eersel alles van. "Om te beginnen, ligt het aan hoe we als mens 'bedraad' zijn. We hebben gemiddeld zo'n 60.000 gedachten per dag en daarvan is driekwart negatief." En dat is funest voor al onze ambities rondom de jaarwisseling. "We zijn heel erg geneigd om te blijven hangen in dat negatieve. Als het me de vorige keer niet lukte om af te vallen, waarom zou het dan nu wel lukken? Dat doen we niet expres, het zit in ons oerbrein."

"Voor je het weet, stop je toch weer een zak chips in je giechel."

Misschien nog wel belangrijker is de reden achter onze goede voornemens. "Het draait allemaal om de motivatie. Waarom willen we per se vier keer naar de sportschool? Vaak komt zoiets voort uit een bepaalde angst. Bijvoorbeeld om ziek te worden, maar ook omdat we denken dat mensen ons lelijk of te dik vinden." Als je met die insteek van start gaat, is het plan volgens Dubbelaar gedoemd te mislukken. "Als je dan niet snel resultaat ziet, verval je al snel weer in die neerwaartse spiraal van gedachten. Bijvoorbeeld: Ik krijg toch nooit een killerbody. Of: mensen lachen me vast uit als ik in de sportschool sta. Voor je het weet, stop je toch weer een zak chips in je giechel."

"Kies kleinere uitdagingen en wees dankbaar als je die wel haalt."