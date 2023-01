Korter lontje bij koppels door hoge energierekening die op de mat valt

Deze maand weer een hoge energierekening op de deurmat gekregen? Het leidt in menig huis tot extra spanningen en ruzie, zien relatietherapeuten. "Het lontje wordt korter, dus mensen krijgen sneller ruzie over alles", zegt relatietherapeut Ingeborg Plinck uit Best. Gelukkig weet ze ook wat je kunt doen om het conflict weer op te lossen.

Dat zorgt er volgens de therapeute voor dat er in huis bijvoorbeeld sneller naar elkaar wordt geschreeuwd. "Het gebeurt als de rekening op de mat valt of als het in tv-programma's over de stijgende prijzen gaat. Mensen zijn sneller ontvlambaar en hebben grote ruzies, over alles."

Plinck ziet het regelmatig bij de stellen in haar praktijk. Ruzie over de stand van de verwarming is er niet, ruzie over hoe de hoge rekening überhaupt betaald moet worden wel. "Als mensen de hoge rekening zien, beseffen ze zich allebei vaak wel dat ze bijvoorbeeld korter moeten douchen. Maar door de financiële druk krijgen ze extra zorgen. Dat leidt tot een korter lontje."

Ook Marc Huijbregts, relatietherapeut in Vught, ziet dit. "Het merendeel van de Nederlanders heeft inmiddels een variabel energiecontract. Als ze dan in deze wintermaanden een hoge rekening op de deurmat krijgen, schrikken mensen daar toch van. Ze worden nerveus en het lontje wordt wat korter."

Maar als iedere rekening leidt tot ruzie, hoe los je dat dan samen op? Volgens beide therapeuten is goede communicatie vooral belangrijk. "Waar het meestal mee begint, is dat mensen elkaar niet goed verstaan", legt Huijbregts uit. "Als iemand geschrokken of angstig is door een hoog bedrag, gaat diegene vaak ook vanuit angst praten. Ze geven aan wat ze niet willen dat de ander doet, in plaats van wat ze wél willen. Dat is precies verkeerd om en leidt tot ruzie."

In plaats van tegen je partner te zeggen dat hij of zij korter moet douchen, kun je dus beter zeggen dat je je zorgen maakt om de hoge prijzen. "En vraag dan naar de emotie van diegene. Wat maakt het dat iemand daar zo van geschrokken is? Als je die emotie met elkaar bespreekt, krijg je niet zo gauw ruzie", zegt Huijbregts.