Burgemeester Dijsselbloem wil hulp bedrijven: 'Sociale problemen te groot'

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven roept bedrijven en organisaties in de Brainportregio op om zich meer in te zetten voor sociale projecten. "Denk aan armoede, schuldenproblematiek, taalachterstanden en schooluitval." De oproep deed hij dinsdagmiddag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van Brainport Eindhoven in het Evoluon.

"Brainport Regio Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Het zal niet lang meer duren voordat we op plek één staan, zo verwachten analisten. Het succes van de regio is groot, maar er is een deel van onze bevolking die de kansen niet kan pakken. Dijsselbloem wil een tweedeling in de regio voorkomen. "Mijn missie is om één regio en één stad te blijven en geen tweedeling te krijgen." Bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio moeten daarom helpen, vindt de burgemeester. Ze kunnen zich inschrijven voor het project 'Brainport voor elkaar'. Al 38 bedrijven en organisaties doen mee." In de regio worden de sociale problemen echt groot. Misschien wel te groot voor een gemeente alleen om ze aan te pakken."

"Er zijn veel mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven en daardoor achterblijven."

"Denk aan schuldenproblematiek, zoals hoge energierekeningen. Het gaat niet alleen om de onderkant van de samenleving. Ook heel veel werkende mensen komen door allerlei redenen in de financiële problemen. Ook mensen die bij ons bedrijfsleven in dienst zijn. Dus we hebben de hulp van het bedrijfsleven nodig. Ze kunnen hun eigen medewerkers bij de hand nemen en uit de financiële problemen helpen." Ook taalachterstanden en analfabetisme moeten aangepakt worden. "Er zijn veel mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven en daardoor achterblijven. Daardoor kunnen ze niet die baan pakken of kunnen ze niet die opleiding afmaken. Ze dreigen uit te vallen." "Binnen bedrijven kun je je eigen werknemers helpen met taal om die verdere stappen te maken om te zorgen dat ze niet uitvallen. Ze hebben hulp nodig want anders verzuipen ze straks in de formulieren en regels die ze gewoon niet meer kunnen begrijpen." "

"Het succes van deze regio is pas compleet als alle inwoners van onze regio kunnen aanhaken."