Truckersafscheid van verongelukte Wesley (19): 'Hij zat altijd op de wagen'

Wesley van Rijt was nog maar 19 toen hij afgelopen zaterdag om het leven kwam. Een ritje naar zijn eerste rijles om met een aanhanger achter de vrachtwagen te mogen rijden, werd hem fataal. Hij reed in alle vroegte tegen een boom op de Bakelseweg in Deurne en overleed ter plekke.

De vrienden van de Deurnese Wesley zijn allemaal verslagen en vol verdriet. Beste vriend Bart Claassen (22) kende Wesley al zeker tien jaar. “Mijn vader stuurde me zaterdag allemaal appjes en toen ik hem belde, kreeg ik ’t slechte nieuws te horen: ‘Wesley is er niet meer’. Toen ik me omdraaide stonden daar twee vrienden en die knikten alleen maar.” Bart kan er niet over uit dan zijn beste vriend het leven liet bij het ongeluk. “Hij was op weg naar zijn eerste rijles om met een aanhanger te mogen rijden en had net een nieuwe BMW. Hij was vrachtwagenchauffeur en dat was zijn lust en zijn leven. Hij zat altijd op de vrachtwagen. Hij had het hart op de goeie plek en was een harde werker.”

"Iedereen is er kapot van."

De vrienden van Wesley, werkten net als Wesley allemaal als vrijwilliger voor het IJsfestijn in Deurne, de jaarlijkse schaatsbaan. “Allemaal jonge jongens met wie we elke twee jaar dit ijsfestijn mogelijk maken. Iedereen is kapot van het slechte nieuws over Wesley. En nu is iedereen er ook voor elkaar.” Wesley had, naast zijn ouders, nog een broer en een zus. Zijn familie en zijn vrienden kwamen meteen na de dodelijke aanrijding in actie, want Wesley moet een eervolle truckersuitvaart krijgen, vinden ze. Zaterdag is de uitvaart en het is de bedoeling om een erehaag van trucks te vormen bij het crematorium in Venray. “Ik hoop dat er zo’n 150 tot 200 vrachtwagens komen”, vertelt Bart. Om de ouders van Wesley een hart onder de riem te steken en hun zorgen even weg te nemen zijn Bart en Kathleen, een collega van Wesley, een crowdfunding gestart voor een urn en eventueel een sieraad. “En als er nog geld overblijft, dan gaat dat naar Noah4All, een stichting die voor mensen uit de transportwereld een laatste wens mogelijk maakt.”

"Typisch Wesley. Met een sigaretje in zijn vrachtwagen."