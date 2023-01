Vuilniskatje maakt het goed en gaat wonen bij vuilnisman die hem redde

Het gaat redelijk goed met het katje dat maandag in een vuilniswagen in Oss werd gevonden. Het beestje is nog erg onder de indruk van wat er met hem of haar is gebeurd. “Maar het komt goed”, weet Sandra van Rooij van Dierenopvang Maasland in Oss.

Een van de medewerkers van de vuilnisophaaldienst in Oss hoorde iets achter in de auto en ging kijken. Wonder boven wonder leefde het diertje nog, tussen alle vuilniszakken in de wagen.

Het dier was helemaal nat en onderkoeld en werd snel met de dierenambulance naar de opvang gebracht. “We hebben hem of haar, want dat weten we nog niet, met een föhn drooggemaakt. Het dier is erg bang en wil niet eten. Dus helpen we daarbij.”

Van Rooij denkt dat het dier een maand of vier of vijf oud is en dat het een zwerfkatje is. “Dit dier is echt niet blij. Het blaast en krabt en heeft vast niet veel goede ervaringen met mensen.”

“We gaan nu proberen het beestje wat meer vertrouwen te geven. Volgende week willen we de kat dan vaccineren, chippen en een wormenbehandeling geven. Het komt zeker goed met deze kat.”

De dierenopvang krijgt veel reacties van mensen die wel voor het katje willen zorgen. “Maar, we hebben al iemand gevonden die het katje in huis wil nemen. De vuilnisman die het katje heeft gevonden wil er graag voor zorgen. Het heeft veel bij hem losgemaakt.”

De vuilnisman kwam dinsdagmiddag zelf even kijken hoe het met het beestje gaat. Hij gaat het katje Boeddha noemen.

Zo werd het katje maandag aangetroffen in de vuilniswagen: