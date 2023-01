NAC Breda verslaat FC Eindhoven na verlenging, Kozakken Boys verliest

In de tweede ronde van de KNVB Beker Is Kozakken Boys uitgeschakeld door ADO Den Haag. De ploeg uit Werkendam verloor met 1-3. De wedstrijd tussen FC Eindhoven en NAC Breda eindigde na verlenging in een 2-1 overwinning voor de Bredase ploeg.

NAC Breda - FC Eindhoven 2-1 (NAC wint na verlenging)

NAC Breda kende een slecht begin van de wedstrijd. Binnen 13 seconden stonden de Bredanaars al met 0-1 achter. Charles-Andreas Brym pikte een diepe bal op en maakte de 0-1 vooor FC Eindhoven. Na het snelle doelpunt kende NAC een sterke fase, maar scoorde niet. Pas in de blessuretijd werkte Charles-Jesaja Herrmann de gelijkmaker achter Nigel Bertrams. In de verlenging waren er kansen over en weer. Die werden niet benut. In de laatste minuut scoorde invaller Rowan Besselink uit een corner de winnende treffer.

Kozakken Boys - ADO Den Haag 1-3

Kozakken Boys uit Werkendam is er niet in geslaagd om ADO Den Haag te verrassen. De ploeg uit de tweede divisie kwam na een half uur op achterstand door een doelpunt van Xander Severina. Halverwege de tweede helft was het opnieuw Severina die scoorde, 0-2. Tien minuten voor tijd maakte Kaj Ramsteijn de aansluitingstreffer. In de slotfase werd het nog even spannend, maar Joel Zwarts maakte aan alle illusies een einde, 1-3.