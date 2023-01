Zo moeder, zo zoon: allebei in de fout achter het stuur

Een moeder en haar zoon hebben dinsdag in Someren binnen twee minuten allebei een bekeuring gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. Een wijkagent controleerde eerst de moeder achter het stuur van haar auto. Nog voor haar huis bleek dat ze nooit haar rijbewijs heeft gehaald. Ze kreeg een bekeuring en beloofde iemand anders het stuur te laten overnemen.

Dat gebeurde, want twee minuten later zag de wijkagent dezelfde auto rijden. Dit keer zat er iemand anders achter het stuur met daarnaast de vrouw die hij eerder had bekeurd. "Keurig voor elkaar zou je zeggen", zo schrijft de wijkagent op Instagram.

Toch besloot hij nog even te controleren of alles nu wel klopte. En wat bleek: de zoon van de vrouw zat achter het stuur en ook hij heeft zijn rijbewijs nooit gehaald. Twee minuten na zijn moeder had ook hij een bekeuring te pakken.

Auto verkopen

Bij een volgende overtreding wordt de auto in beslag genomen, zo laat de politie weten. De moeder gaf aan het zover niet te willen laten komen en de auto snel te willen verkopen.