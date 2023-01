Gat in raam en sterke hennepgeur leiden agent naar 600 zakjes wiet en hasj

Een gat in een raam heeft voor de politie geleid tot de vondst van meer dan zeshonderd zakjes met wiet en hasj in Roosendaal. Een agent merkte het gat op bij een appartementencomplex aan de Anthonie van Dijckstraat en besloot een kijkje te nemen. Een henneplucht leidde hem uiteindelijk naar de berging waar de drugs lagen.

Een surveillerende agent zag dinsdagochtend het gat in het raam en vond het vreemd. Hij besloot te kijken wat er was gebeurd en rook in het portiek een sterke henneplucht. De agent volgde de geur en kwam uit in een van de bergingen van het complex.

Van buitenaf was volgens de politie al te zien dat er meerdere gripzakjes op de grond lagen in de berging. Na toestemming van de officier van justitie werd de berging samen met de woningstichting opengemaakt. In de berging bleken meer dan 600 zakjes gevuld met de softdrugs te liggen. Ook lag er een halve kilo aan henneptoppen en een paar duizend euro cash.

De ruit van het appartement was vermoedelijk vernield tijdens een conflict. De eigenaar van de berging wordt uitgenodigd voor verhoor.