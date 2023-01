Zwaargewonde man (47) gevonden in huis na val van trap

In Tilburg is een man (47) zwaargewond gevonden onder aan de trap in zijn huis aan de Hoogtedwarsstraat. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Rond half tien woensdagmorgen kwam er een melding dat er iets mis was in het huis. Collega's van de man misten hem en hadden de politie gewaarschuwd. Binnen troffen de hulpdiensten de zwaargewonde man aan. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een groot deel van de straat afgesloten met linten en mensen in witte pakken doen onderzoek. De politie doet onderzoek om te kijken of het om een misdrijf gaat.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision