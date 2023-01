Voortvluchtige verstopt zich onder kussens en lakens voor aanhoudingsteam

Een voortvluchtige 36-jarige man uit Eindhoven is opgepakt door een speciaal aanhoudingsteam. Nadat hij eind vorig jaar een gevangenisstraf tegen zich hoorde uitspreken, nam de man de benen. Dinsdagavond werd hij in een huis in Eindhoven opgepakt. Hij probeerde zich nog te verstoppen, maar daar trapten de agenten niet in.

De rechter had eind vorig jaar bepaald dat de man onder voorwaarden de zaak in vrijheid mocht afwachten. Maar nadat hij werd veroordeeld, meldde de man zich niet meer. Hij was sindsdien voortvluchtig. Na onderzoek bleek dat de man in een huis in Eindhoven zou zitten. Omdat hij bekend stond als 'vuurwapengevaarlijk', kwam er een aanhoudingsteam aan te pas om hem op te pakken. De man probeerde nog aan zijn aanhouding te ontkomen door zich onder een grote stapel kussens en lakens te verstoppen. De politie trapte hier niet in. Hij werd gepakt en moet alsnog zijn openstaande gevangenisstraf uitzitten.