Wordt het ooit nog droog? Spoileralert: voorlopig niet

Wordt het ooit nog droog? Dat vraag je je af als je deze donderdag naar buiten kijkt. Het is kletsnat en dat blijft het nog wel even.

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza kan het niet mooier maken: “Het is woensdagavond begonnen met regenen. Eerst enkele regenbuien, maar sinds vannacht hebben we te maken met een groot regengebied, dat de hele dag boven Brabant blijft hangen.”

Halverwege de dag is er al een enorme hoeveelheid water naar beneden gekomen. “Sinds middernacht al zeker 25 millimeter in het westen en midden van Brabant en in het oosten zo’n 15 millimeter. En daar komt later vandaag nog wel 10 millimeter bij, dus ook in de avondspits is het kletsnat.”

De komende dagen wordt het niet veel beter. De beste dag is eigenlijk nog de zondag. “Maar dan waait het nog wel hard”, weet Klaassen. “Zaterdag wordt het ook weer kletsnat en volgende week ook.”

Nat, winderig en koud

Tot en met het weekend is het nog redelijk zacht met temperaturen rond de 10 graden, maar volgende week wordt het behalve nat en winderig ook nog eens koud. “De temperatuur gaat vanaf maandag een stuk naar beneden. We krijgen winterse buien met natte sneeuw. En ’s nachts kan het misschien wel even wit worden als het rond het vriespunt is.”

Wordt het dan nog een keer droog? “De weermodellen lopen vanaf woensdag flink uiteen. Dus wanneer het droog wordt, kan ik niet zeggen. Maar het wordt zeker ooit weer een keer droog, haha.”