Anouska brak haar been bij een ongeluk en zoekt nu de vrouw die haar hielp

Anouska Wierink (21) uit Bergen op Zoom kwam op haar scooter in botsing met een auto. Terwijl ze kermend van de pijn op de grond lag werd ze geholpen door een voorbijganger. De vrouw stelde haar gerust, terwijl Anouska lag te wachten op de ambulance. Nu is ze naar die vrouw op zoek. "Ik wil haar laten weten wat ze voor me heeft betekend."

Ze raakte overstuur en belde zelf 112. "Ik had ontzettend veel pijn en was het best wel aan het uitkrijsen. Toen kwam er opeens een vrouw naast me zitten om me te helpen."

Anouska ligt met een gebroken been aan bed gekluisterd als ze vertelt over haar zoektocht. Op woensdagavond 21 december reed ze rond acht uur met haar scooter over de Wouwsestraatweg, toen ze in botsing kwam met een auto. "Ik viel van mijn scooter. Toen ik nog vol adrenaline op wilde staan, kwam ik erachter dat mijn been alle kanten opstond", herinnert ze zich.

Terwijl ze wachtte op de ambulance, werd Anouska gekalmeerd door de vrouw. "Ze heeft mijn tranen weggeveegd. Ze leidde me af, door tegen me te blijven praten en me van alles te vragen over mijn leven. We hebben een tijdje gepraat over mijn verzorgpony. Dat vond ik zo lief van haar." Ook toen de hulpdiensten er waren, bleef de vrouw in de buurt van Anouska.

Uiteindelijk werd de 21-jarige met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat haar been op meerdere plekken gebroken was. "In mijn scheenbeen en kuitbeen zit een flinke breuk. Met een operatie hebben ze er een pen ingezet. Sindsdien lig ik in bed."

De prognose is dat Anouska over zo'n twee maanden pas weer kan beginnen met zelfstandig lopen. Tot die tijd kan ze alleen nog naar buiten in een rolstoel. "Ik mis het rijden en wandelen met mijn verzorgpony. Een emotioneel wrak voel ik me, echt verschrikkelijk. Ik kan mijn ei niet meer kwijt."