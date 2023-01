Vrachtwagen vat vlam op A59, weg moest dicht door brandbare vloeistof

Op de A59 richting Den Bosch is donderdagmiddag vlak voor knooppunt Empel een vrachtwagen in brand gevlogen. Daardoor is brandbare vloeistof op de weg gelekt. Omdat de weg moest worden schoongemaakt, werd de weg tussen Maaspoort en knooppunt Empel afgesloten.

Iets na een uur vloog de vrachtwagen in brand. Het is nog onduidelijk waardoor de truck vlam vatte. In eerste instantie liet Rijkswaterstaat weten dat het verkeer even zou worden tegengehouden. Na het blussen zou iedereen weer door kunnen rijden. Even later bleek dat er dus ook een brandbare vloeistoffen op het wegdek zijn gelekt. De weg moest eerst worden schoongemaakt. Verkeer moest omrijden.